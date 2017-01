Etude Retailmenot: Le E-commerce Français devrait connaitre une progression de 41% entre 2015 & 2018

Chères lectrices, chers lecteurs,

Avec 42,6 milliards d’euros dépensés, la France arrive sur le podium du e-commerce Européen. A l’horizon 2018, le Royaume-Uni et l’Allemagne arrivent également à égalité d’après un rapport de RetailMeNot portant sur les ventes au détail sur Internet pour la période 2014-2018.

Des ventes en progression jusqu’en 2018

D’après Retailmenot, les ventes devraient continuer à progresser jusqu’en 2018. 17% de croissance sont d’ailleurs prévus sur l’année 2017, soit une progression globlale de 41% entre 2015 & 2018 pour la France.

En 2017, ce la représente 1 euro sur 10 qui sera dépensé en ligne. Pour la première fois, les ventes en ligne représenteront près de 10% de l’ensemble des ventes du retail en Europe et en Amérique du nord. Le rapport précise toutefois que les croissance globale du e-commerce devrait légèrement déccélerer dans les deux ans à venir, notamment à cause de certaines inquiétudes économiques dans des pays comme le Royaume-Uni avec les effets attendus du Brexit par exemple. Ainsi en Europe, la croissance du e-commerce devrait passer de 15,6% en 2016, à 14,2% en 2017 et 13,8% en 2018.

L’impact du M-Commerce est également de plus en plus important, notamment dans la période actuelle des soldes. En 2016, 21% des français ont effectué un achat vie leur mobile. Un domaine où la France est encore en retard, si l’on compare au 36% du Royaume-Uni et 41% des Etats-Unis.

L’étude analyse le bilan et les prévisions de l’e-commerce dans 11 pays européens (France, Allemagne, Italie, Pays-Bas, Pologne, Espagne, Suède, Royaume-Uni, Belgique, Autriche et Suisse), les Etats-Unis et le Canada.

Yvan Dupuy

