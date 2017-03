Entre 9 et 15% des comptes Twitter seraient des « bots »

Alors que les entreprises utilisent de plus en plus les réseaux sociaux pour leur business, on apprend aujourd’hui, d’après une étude menée par des chercheurs de l’Indianna et de Californie du Sud, que 9 à 15% des comptes sur Twitter seraient des bots.

319 millions de comptes au total

Si Twitter revendique 319 millions de comptes au total, le nombre de bots seraient donc estimés à environ de 2,8 à 4,7 millions de comptes.

Twitter aurait donc sous-estimé ce nombre, ayant parlé d’une fourchette comprise entre 5 et 8,5%. Le problème, pour la plateforme de micro-blogging, est que cette audience n’est bien évidemment pas monétisable. Une information pas vraiment avantageuse, quand on sait que Twitter est actuellement en difficultés financières.

La présence de ces bots est également dommageable et nuisible pour les utilisateurs, aisni que pour les marques, qui utilisent le réseau pour assurer une stratégie sociale, et organiser aussi des jeux concours.

L’étude affirme que ce nombre serait probablement au delà de ce qu’annoncé, par le fait que certains bots complexes seraient difficilement détectacbles pour être pris en compte.

Reste à sa voir quels moyens Twitter pourraient mettre en place pour contrer ce phénomène.

Yvan Dupuy

