Les erreurs les plus courantes pour votre vidéoconférence, et comment les éviter

Chères lectrices, chers lecteurs,

Aujourd’hui, la vidéo est un moyen très utilisé en webmarketing pour assurer la promotion efficace d’un produit. En dehors des réseaux sociaux, la vidéoconférence est encore plus intéressante, dans le sens ou elle permet une présentation précise de votre produit ou service, mais également une interaction ou vous pouvez répondre aux dfférentes questions de vos interlocuteurs. Cependant, certaines erreurs courantes peuvent vous empecher de parfaitement réussir votre prestation.

Gaspiller le temps de votre audience

Le célèbre site Forbes préconise de ne jamais être en retard lors du démarrage de votre streaming. Votre audience n’a pas de temps à perdre, et compte probablement rentabiliser au mieux la vision de votre diffusion. Soyez présent 10 à 20 minutes avant l’heure officielle, afin que les gens prennent le temps d’arriver. De plus, être àl’heure est une marque de respect vis à vis de votre audience.

Ne pas placer votre offre

Si vous voulez faire une promotion de votre marque, vous devrez entretenir un rapport étroit avec votre audience. Faire un streaming ponctuel ne sera donc pas suffisant. Vous pourrez par exemple faire des diffusions en donnant des conseils, mais vous devez également placer votre offre, qu’il s’agisse de produits ou de services répondant à une problématique précise.

Ne pas vous préparer suffisament

Une préparation insuffisante de votre diffusion peut s’avérer nocive pour votre business. Vous prétendez au statut d’expert qui démontre les forces de votre marque ou produit, vous devez donc être irréprochable. Vous devez donc préparer les questions les plus pointues qui puissent vous être posées, afin d’être prêt le jour J. De la m^me manière , juste avant la diffusion, n’ouvrez uniquement que les feêtres et applications nécéssaires. Vous serez ainsi plus calme, convaincant et efficace.

Ne pas utiliser les bons outils

Ne pas utiliser les bons outils de vidéoconférence peut vous désservir, plutôt que d’assurer votre promotion. Si en effet, vous n’utilisez pas du matériel performant, vous auez une qualité de diffuion basse, et votre audience ne sera pas captivée. Si vous n’avez pas encore un matériel adapté, les services de diffusion en mode cloud de chez Blujeans sont particulièrement performant.Fini donc les coupures de diffusion, les problèmes techniques ou tentavies d’intrusion. Avec cette solution sécurisée et performante, vous serez sûrs de retrnir votre audience.

Des détails de premier ordre à ne pas négliger

Utiliser le cloud d’une manière professionnelle ne s’improvise pas. Certains détails comme l’utilisation de votre logo lors de votre diffusion sont des plus qui s’ancrent dans la tête de votre interlocuteur. Enfin, n’oubliez pas d’archiver vos diffusions, et de les rendre disponibles et consultables en ligne pour votre audience. Un acheteur potientiel peut avoir besoin de revoir une diffusion par exemple,

Vous voilà armés pour vos premiers buzz en mode cloud!

Yvan Dupuy

