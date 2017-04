Infographie: Selon Balmétrie, les lecteurs de courrier achètent plus souvent sur internet

Peu abordée de par l’hégémonie du marché e-pub sur internet, le média courrier est encore bel et bien présent. En accord avec Ipsos et le soutien du CSP, Balmétrie a publié une infographie permettant de faire un point sur la situation de la pub courrier. On y apprend notamment que ces lecteurs achètent plus souvent sur internet.

En 2016 93,4% des Français ont lu au moins 1 courrier par semaine

Selon l’étude, 1 Français lit en moyenne 11 courriers par semaine. 2/3 des courriers lus demeurent sont publicitaires. L’étude montre aussi que 17,5% des français ont mis un autocollant stop pub sur leur boite aux lettres. Enfin la lecture de courrier papier a un impact positif sur le e-commerce (voir bas de l’infographie, « complémentarité »).

Yvan Dupuy

