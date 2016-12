Infographie: D’après Adyoulike, le marché global du native adverstising doublera d’ici 2020

D’içi 2020, le native adverstising devrait atteindre 85,5 milliards de dollars. D’après Adyoulike, ce marché sera en croissance de 213% par rapport à cette année 2016.

L’Amérique du Nord toujours la plus active

Avec 31,7 Milliards d’investis, l’Amérique du nord demeurera le plus grand marché natif , tout type de publicités natives confondues; suivie de près par l’Asie Pacifique avec 25,3 Mds$ et l’Europe de l’Ouest avec 19,6 Mds$. En Europe, la Grande-Bretagne représentera le plus fort marché avec 5,8 Mds$ investis, contre 4,4Mds$ en Allemagne et 2,0 Mds$ en France (+1,1Md $ en 4 ans).

Yvan Dupuy

