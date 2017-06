Infographie: Snapchat est-il considéré comme un outil de recherche d’emploi ?

Les dernières tendances en matière de recrutement sont parfois originales et intéressantes. De ce fait, Snapchat peut-elle être considérée comme un nouvel outil de recrutement ? Pas si sur si on en croit une récente étude Randstad et JDN.

Snapchat utilisée mais pas majoritairement

Certaines entreprises comme Axa ou Accenture utilisent Snapchat pour leur recrutement. Cependant, il semble que cette technique demeure une exception.

En effet, pour un peu plus de la moitié de l’échantillon interrogé, le réseau ne constitue pas un outil d’aide à la recherche d’emploi, que cela soit un CDD, CDI ou même un stage. Le fait marquant est que 31% des sondés restent sans opinion sur le sujet.

