E-recrutement : 5 astuces pour trouver des candidats

Chères lectrices, chers lecteurs,

Vous êtes recruteur et vous cherchez des nouveaux moyens de recherche des candidats ? Voici quelques trucs et astuces comment grâce à la gamification, aux recommandations et aux vidéos virales trouver vos candidats de rêve. Découvrez nos quelques conseils pour embaucher des personnes qu’il vous faut.

Selon les résultats de dernier sondage de la société Jobvite , 92% de sociétés américaines utilisent des réseaux sociaux pour trouver leur futurs collaborateurs. Ils sont presque tous présents sur LinkedIn et utilisent également Facebook, Twitter et Instagram pour espérer de trouver une perle rare. Il existe également d’autres ressources moins populaires pour réussir votre e-recrutement et voici le TOP-5 des services à essayer :Talent Bin

Qu’est-ce que c’est ?

C’est un moteur de recherche et agrégateur où les professionnels des ressources humaines cherchent des informations sur leurs candidats.

Combien ça coûte ?

Un abonnement annuelle vous coûtera environ 6 000$ ce qui revient 2 fois moins cher qu’un service identique de LinkedIn.

Tout comme des agrégateurs standards, comme par exemple Jooble France qui permettent aux candidats de trouver un emploi, TalentBin permet aux recruteurs de chercher des informations sur leurs candidats. Le service recueille les informations des comptes Twitter et Quora des candidats en ajoutant aussi des informations provenant de GitHub et Stack Overflow.

2. Zao

Qu’est-ce que c’est ?

Un système de recommandations basé sur les informations provenantes des réseaux sociaux

Combien ça coûte ?

On peut l’utiliser gratuitement. Le paiement s’effectue seulement contre une recommandation pour un candidat que vous trouvez intéressant

Le premier collaborateur de la société Zao ) a été embauché 1 semaine après son lancement. Tout cela est dû à la recommandation qui a été reçu lors des premières conférences de presse permettant à la société de trouver son 1er employé.

Cela montre que les recommandations peuvent être vraiment un moyen efficace pour trouver ses futurs collaborateurs.

3. Vidéo recrutement

La société Beagle-group permet de trouver ses candidats grâce à la mise en relation des candidats et des recruteurs à travers une vidéo-conférence. Ce moyen peut être vraiment intéressant car la vidéo permet de voir des qualités supplémentaires des candidats et aussi leur comportement en direct.

En plus de cela, grâce à Beagle-group.com il est possible de chercher ses candidats dans des différents pays et donc d’augmenter ses chances de trouver un candidat dont on a besoin.

4. Gamification au service des recruteurs

Qu’est-ce que c’est ?

Les connaissances et les savoirs des candidats sont évalués de manière interactive, sous forme de jeux

Combien ça coûte ?

Cela dépend du coût du jeu que vous voulez développer

Un des premiers exemples où on a commencé à utiliser la gamification dans le recrutement est le jeu My Marriott Hote l dans lequel les candidats devaient gérer la cuisine d’un grand restaurant. Pour la chaîne d’hôtels Marriot ce jeu est devenu un excellent moyen d’implication des jeunes employés dans leur quotidien de travail. Cette méthode est très pertinente pour des pays où les candidats ne comprennent pas tout à fait ce que c’est qu’un travail dans l’hôtellerie et la restauration.

5. Ongig, un service cool pour trouver des candidats cool

Qu’est-ce que c’est ?

Les offres d’emploi sont présentées avec des images, des vidéos et des questions de la part des employeurs

Combien ça coûte ?

Chaque offre d’emploi coûte 495$ avec la possibilité de publier la 1ère offre d’emploi gratuitement

Ongig propose de mettre des offres d’emploi de son entreprise et y ajouter des photos, des images et même des vidéos de présentation. Tout cela est fait pour que les candidats se sentent plus à l’aise et puissent choisir leur futur lieu de travail en fonction de son ambiance.

Yvan Dupuy

