E-job: La question la plus posée en entretien d’embauche par les RH

Chères lectrices, chers lecteurs,

Vous venez de postuler à une offre d’emploi, et bravo, vous avez réussi à décrocher un entretien d’embauche. Mais, quelles sont donc les questions pièges auxquelles il convient de répondre avec succès ?

Pas de surprise, la question la plus posée en entretien d’embauche est : Quels sont vos défauts ? Ou encore quels sont vos points faibles ? Ou encore Quels sont vos axes d’amélioration.

Pourquoi les RH posent la question : quels sont vos défauts ?

Les RH sont formés pour détecter la personnalité des candidats mais ils n’ont pas beaucoup de temps pour vous tester lors d’un entretien d’embauche qui dure à peine 1H. De ce fait, cette question est censée mettre le candidat en difficulté et juger sur sa capacité de rebondir.

Comment se prépare les candidats à cette question : quels sont vos défauts ?

Le premier point qu’on peut remarquer est le fait qu’on n’est pas à l’aise de décrire ses défauts à quelqu’un et encore plus à une inconnue. De ce fait, la plupart des candidats prépare minutieusement cette question.

Cette question permet de détecter votre personnalité du côté obscure de la force (colérique, réservé, laxiste, impatient, faignant,…) mais, honnêtement, peu de personnes réponde avec honnêteté à cette question et c’est d’ailleurs souvent la meilleure solution. Les exemples de défaut qu’on peut trouver sont variés pour la question quels sont défauts.

Quelle est la possibilité pour les RH d’éviter de poser la question : quels sont vos défauts ?

La solution est de mettre le candidat dans une situation réelle qui pourra se reproduire lors de son activité professionnel. La tâche n’est pas facile quand on a une revue de 1H; cependant il existe un autre moyen : organiser un entretien d’embauche en groupe. En groupe, le candidat devra se démarquer des autres candidats et par la force des choses sa personnalité prendra le dessus. Le défaut de cette solution est que cela coute chère et c’est certainement plus approprié lorsqu’une entreprise doit recruter des dizaines de candidats.

Quoi qu’il en soit, et pour être performant en entretien d’embauche, une préparation sérieuse via des simulations de recrutement, et une bonne connaissance son parcours professionnel demeure les meilleures armes pour tout candidat, quelque soit le poste convoité.

Voilà il ne reste plus qu’à bien vous préparer pour ête convaincant en entretien et séduire les recruteurs.

Yvan Dupuy

Enregistrer

Enregistrer

Enregistrer

E-job: La question la plus posée en entretien d’embauche par les RH 5 (100%) 1 vote (100%)vote