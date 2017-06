Infographie: We Are Social dévoile le profil des femmes « geeks »

Chères lectrices, chers lecteurs,

A l’occasion de la sortie du film « Wonder Woman », le pôle social de l’intelligence We Are Social dévoile une infographie concernant les femmes Geeks.

54% des Geeks sont agées entre 16 et 34 ans

L’infographie dévoile que ce sont les femmes agées de 16 à 34 ans qui sont considérées comme des geeks. Ces dernières passent en moyenne 2h14 par joursur les réseaux sociaux, soit 50 minutes de plus que la moyenne des Français. Parmi leurs centres d’intérêt principaux, on retrouve la gastronomie, la nature et les produits de beauté.

Yvan Dupuy

Enregistrer

Noter cet article