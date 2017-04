Infographie: Quels objets connectés les Français possèdent-t-ils ?

Chères lectrices, chers lecteurs,

Alors que de plus en plus de Français possèdent des objets connectés, la dernière étude d’Opinion Way dévoile quels sont les objets qui remportent le plus de succès. Une progression d’acquisition qui devrait se poursuivre dans les années à venir.

La télévision connectée grande gagnante

L’enquête dévoile que 29% des possesseurs d’objets connectés détiennent une télévision connectée. Coté sports, ils sont 12% à posséder un bracelet connecté. Désormais, 45% des Français estiment qu’ils sont une révolution technologique, contre 35% l’année précédente.

Vous trouverez plus de statistiques sur Statista

Yvan Dupuy

Noter cet article