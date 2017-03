Infographie: Quelles sont les pertes de revenus liées au ad-blocking ?

Kantar publiait récemment son étudeoù l’on découvrait que 34% des médias utilisent un bloqueur de publicités. Dès lors, il est intéressant de se poser la question sur le fait de savoir quelles sont les pertes liées à l’utilisation de tels système, dans le monde du e-commerce. C’est ce que s’est empressé de faire la start-up AdBack.

Amazon la premiere touchée

Sur les sites Français, c’est Amazon qui souffre le plus de l’utilisation de ce type de logiciels. La perte par an est estimée à environ 5 milions de dollars par an. Le chiffre est porté à 4 millions pour le bon coin, et 3,7 millions pour Youtube.

Yvan Dupuy

