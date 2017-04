Infographie: En 2017 la distribution omnicanale sera à l’honneur

Avec la digitalisation des magasins et le développement des stratégies marketing pour le online, les frontières sont de plus en plus proches entre ces deux facettes du e-commerce. Ainsi, selon la dernière infographie produite par Manhattan Associates, de plus en plus de consommateurs utilisent le multicanal pour effectuer leurs achats.

72% des commercants veulent s’adapter au consommateur

Dans l’infographie produite par Manhattan Associates, 72% des commercants sont prêts à s’adapter au consommateur. Ainsi, pour les distributeurs, l’enjeu est de trouver les niveaux de stocks optimals pour pouvoir satisfaire le consommateur. Chaque année, 1750 milliards de dollars seraient perdus en raison des coûts de surstockage, ruptures de stocks, et retours.

Yvan Dupuy

