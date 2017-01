Le spécialiste du déménagement Mobilitas investit dans 54 pays d’Afrique

Mobilitas, voilà bien une entreprise qui n’a pas peur de la croissance internationale. Spécialiste de la mobilité et du déménagement, cette dernière a décié de conquérir le marché Africain, en investissant dans 54 de ces pays.

Les Seychelles: son dernier défi

Depuis septembre 2016, Les Seychelles est le dernier défi de la société Mobilitas, qui s’est donnée pour défi d’être présente dans l’ensemble des continents Africains.

Cédric Castro, directeur général de Mobilitas donne les raisons de ce nouveau challenge:

« Cela permet d’avoir une seule société qui est présente dans les 54 pays, et donc de pouvoir marquer les esprits. Les gens pensent à nous, quel que soit le pays en Afrique. Nous avons cette volonté d’avoir des réseaux complètement intégrés qui permettent d’offrir à nos clients un service porte à porte ainsi qu’une couverture du continent. Nous sommes dans chaque pays avec une structure juridique et des actifs, et pas uniquement un bureau de représentation », précise-t-il.

Mobilitas: Une culture de l’international ancrée

Il y a 23 ans déjà, Mobilitas réalisait sa première implantation sur le sol Africain, a Abidjan en Cote d’Ivoire (1993). A l’heure actuelle, l’Afrique représente d’ailleurs 40% de chiffre d’affaires, pour un montant avoisinant les 300 milllions d’euros.

C’est le récent rachat d’une société Afriquaine qui a plus particulièrement déclenché son désir d’expansion, implantée par ailleurs dans les pays limitrophes, tels que la Namibie, le Botswana, le Zimbabwe ou le Lesotho.

« Nous sommes devenus une entreprise avec une culture bien plus internationale. Nous avons beaucoup appris de cette acquisition en Afrique du Sud, et cela nous a permis aussi d’aller nous développer dans les pays anglo-saxons ou lusophones sur le continent africain », témoigne Cédric Castro.

Stratégiquement, l’entreprise a su s’adapter, en embauchant des profils à ‘double-culture”, connaissant très bien le mode de fonctionnement local, ce qui a permis de faciliter l’implantation de la marque.

Mobilitas compte actuellement 2800 salariés en Afrique, et 4000 dans le monde.

Yvan Dupuy

