Infographie: qu’en est-il de la transformation digitale des PME/ETI ?

Chères lectrices, chers lecteurs,

Opinionway dévoile sa nouvelle infographie concernant la transformation digitale des entreprises. L’organisme affirme qu’il reste du chemin à parcourir, même si le sujet reste prioritaire à l’heure actuelle. Seulement 3% des PME/ETI affirme que la transformation digitale est très aboutie.

Améliorer l’efficacité opérationnelle

L’analyste Philippe Le Magueresse mentionne que la transformation digitale participe à l’amélioration opérationnelle:

« Les bénéfices les plus visibles aux yeux des entreprises françaises ne sont pas ceux qui vont transformer les entreprises, mais ceux qui vont améliorer l’organisation et l’efficacité opérationnelle (pour 99% des entreprises avancées dans la transformation numérique) et développer l’image et la notoriété de l’entreprise (87% de ces mêmes entreprises) »

Yvan Dupuy

Enregistrer

Noter cet article