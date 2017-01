D’après Marketo, les marketeurs Américains et Européens divergent sur les futures priorités

Le cabinet Marketo vient de rendre une étude intéressante concernant la potentialisation des marchés en terme de marketing. Sur ce point, les marketeurs Américains et Européens divergent concernant sur les différents secteurs.

Une infographie présentant les écarts d’opinion

Pour les marketeurs français, les réalités sont établies ainsi:

-Internet des objets: 47%

-Réalité augmentée: 33%

-Intelligence artificielle: 30%

-Machine learning: 23%

Ce positionnement est différent pour les marketeurs Américains, et au niveau mondial, comme le démontre l’infograpie ci-dessous. (Méthodologie: L’étude a été menée par Marketo et hébergée par Qualtrics en novembre 2016. Elle a été menée auprès de 620 marketeurs à travers le monde, issus à la fois d’entreprises clientes et non clientes de Marketo. Les répondants sont issus des Etats-Unis (36%), du Royaume-Uni (16%), de France (16%), d’Allemagne (16%) et d’Australie (16%).

