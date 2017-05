Coworking: Mama Shelter lance un espace Mama Works à Lyon

Partagez +1 Partagez Stumble Partages 0

Chères lectrices, chers lecteurs,

Avec un concept à mi-chemin entre l’hotellerie et l’auberge de jeunesse, Mama Shelter innove en lancant à Lyon un Mama Works à Lyon. Il s’agit d’un espace de coworking pour permettre aux indépendants de travailler ensemble, tout en échangeant et en partageant.

Des formules avec abonnements

UNe déclaration de Mama Works concernant son nouveau lancement:

“C’est une bulle bienfaisante, propice à l’inspiration et à la concentration, où l’on vient en solo. C’est une agora stimulante où l’on débat, discute et brainstorme en équipes. C’est un loft lumineux où les idées, les gens et les énergies circulent à l’envi“

Une manière pour Mama de se démarquer de ses concurrents, qui proposent des tables et des salles d’une manière plus classique. Elle rencontre cependant déjà de la concurrence, avec des entreprises positionnées sur le coworking « coolitude », avec des noms comme Spaces ou Wework.

Les tarifs n’étant pas encore dévoilés, des formules avec abonnements flexibles seront proposés. Trois formules seront principalement proposées:

-Une offre à la journée (Mama Mobile)

-Une deuxième de desk (Mama Desk)

-Mama Office pour les plus grandes entreprises (de deux à dix personnes)

Bravo à Mama Works pour cette initiative.

Yvan Dupuy

Enregistrer

Noter cet article

Partagez +1 Partagez Stumble Partages 0