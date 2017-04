Chères lectrices, chers lectrices,

Feelunique est le leader mondial de la beauté en ligne. Afin de percer en France, la société décide de racheter le Français The Beautyst.

Avec cette nouvelle acquisition, la marque compte clairement s’imposer en France. Pour la marque, l’avantage du rachat de The Beautyst est que ce dernier est conupar les communeautés de cosmétiques et de bloggeuses. Il est également très implanté sur les réseaux sociaux.

Géraldine Cogen, sa fondatrice, déclare à son sujet:

« Nous avons été les premiers à intégrer dans le parcours d’achat des contenus générés par des blogueuses, par exemple sur les produits qui marchent ou des conseils. »

De son coté, Joël Palix, le PDG du groupe Anglaix livre quelques mots quant à sa nouvelle acquisition:

« L’idée est de marier les contenus de The Beautyst avec la force de l’offre de Feelunique, et ainsi d’augmenter notre audience en France, notamment auprès des jeunes générations »

De son coté, Feelunique possède un panel de 450 marques à son actif, avec une grosse proportion pour tout ce qui touche au capillaire. La France est donc un marché prioritaire pour elle. Elle compte actuellement 1 million de clientes et réalise un chiffre d’affaires de l’ordre de 100 millions d’euros, en hausse de 18% sur 2016.

Pour sa conquête de la France, elle a également misé sur une présence physique dans la capitale, avec l’ouverture de 4 boutiques.

The Beautyst et ses équipes seront intégrées directement au sein de Feelunique. Et si les ventes Anglaises représentent actuellement 65% de son chiffre d’affaires, l’objectif est que cette dernière ne pèse plus que 50% au profit du marché Français.

Yvan Dupuy