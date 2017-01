Aux Etats-Unis, la loi Française sur la déconnexion est mal percue

Alors qu’en France, la loi sur la déconnexion semble plutôt bien accueillie, elle suscite l’ironie ou la suprise outremanche, selon différents grands médias.

Un droit applicable à compter du 1er janvier

Cette loi est applicable au premier janvier 2017.

Un droit dont « les modalités d’exercice sont définies par l’employeur et communiquées par tout moyen aux salariés concernés ». Ce nouveau droit vise à « assurer le respect des temps de repos et de congé ainsi que de la vie personnelle et familiale », à l’heure du tout connecté.

Le Washington post donne un point de vue plutôt suprenant, en tournant le sujet en dérision:

« Cet email de votre patron reçu à 22 heures ? C’est votre droit de l’ignorer. Ce message d’un collègue samedi disant ‘juste une petite question rapide’ ? Une réponse lundi devrait suffire. Mais seulement si vous êtes en France »

De son coté, le New York Times relate la loi d’une manière plus objective:

“Bien que ridiculisé par certains comme une interdiction du courriel professionnel hors des horaires de bureau, ce n’est pas tout à fait cela ». L’initiative est née de l’idée qu’il est réellement bénéfique pour les gens de ne pas travailler tout le temps, et que les travailleurs peuvent occasionnellement fixer des limites lorsque les exigences de leur employeur s’imposent le soir à la maison, lors de vacances précieuses ou le dimanche entre amis ou en famille ».

Le journaliste Matt Lauer a quant à lui donné son point de vue sur le sujet, en affirmant que “jamais cette loi ne pourrait fonctionner ici”

Yvan Dupuy

