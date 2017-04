Amazon lance sa solution de paiement « Amazon Pay » en France

Tournant depuis 2013 aux Etats-Unis, Amazon Pay fait son entrée en France. Avec un simple compte et mot de passe Amazon, elle permet d’effectuer des transactions commerciales et financières. Des sociétés comme Nature & Découvertes, Colette et Doctiphamra ont déjà soucrit à ce service.

Fluidifier les paiements en ligne

A l’heure ou l’utilisation des mobiles explose, Amazon souhaite qu’il soit mieux utiliser pour fluidifier les paiements. Une expérience qui permettrait, par la même occasion, d’augmenter les taux de conversion des sites internet marchands. Amazon Pay semble en tout cas avoir rempli sa mission aux Etats-Unis, ce qui rend légitime son déploiement dans d’autres pays.

Le fonctionnement se veut simple, sachant que la simple possession d’un compte et mot de passe Amazon sont nécessaires pour que cela fonctionne. Dès lors, les clients n’ont qu’à saisir ces paramêtres pour finaliser un achat, et que la commande soit prise en compte.

Jeff Bezos déclare:

« Alors que les clients effectuent de plus en plus d’achats en ligne sur le mobile et via des appareils connectés, leurs attentes en matière de rapidité, de confort et de sécurité de paiement ne cessent de croître »

Au niveau mondial, ce sont près de 33 millions d’utilisateurs qui utilisent Amazon Pay, afin d’effectuer un achat vers un site tiers. Quant au volume de transaction, ce dernier aurait doublé en 2016, et 32% des transactions utilisant Amazon Pay auraient été faites depuis un appareil mobile.

Bien évidemment, Amazon monétise se service, en prélevant une commission de 25 centimes sur chaque transaction plus un montant variable.

Yvan Dupuy

