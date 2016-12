4 façons dont la vidéoconférence a transformé les entreprises partout dans le monde

Chères lectrices, chers lecteurs,

Les technologies ont changé le visage de l’entreprise de nombreuse façons. La vidéoconférence a elle aussi apporté sa pierre à l’édifice. Au delà de parler à quelqu’un à des milliers de kilomètres avec seulement un ordinateur, un accès Internet et une caméra web, cette technologie permet également aux entreprises IT de maximiser leurs ressources et de rendre leur personnel beaucoup plus productif. 4 impacts principaux sur les entreprises ont été établis.

1. Elle contribue à améliorer la sécurité des employés



Selon le média « information week », ce type de technologie permet maintenant à certains employés de continuer à faire leur travail sans avoir à être envoyés sur des lieux de travail emprunt aux risques (chantiers, expositions…). Le média précise que les voyages d’affaires peuvent également être la source d’accidents (avion, voiture, train…) et que ce type de risque peut être évité par l’emploi de cette technologie.

2. Elle permet aux équipes éloignées de travailler ensemble efficacement

Si vous faites partie d’une branche de la maison mère d’une entreprise, que vous êtes franchisé, et que vous avez besoin d’urgence de trouver des solutions pour des problématiques urgentes, Voyager peut être une solution. Cependant, cette solution entraîne des coûts importants, ainsi que du stress et de la fatigue,qui sont contre-productifs.

En utilisant les services de vidéoconférence BlueJeans , vous serez connectés à votre équipe hors site, et où qu’elle se trouve dans le monde entier. Vous pourrez donc résoudre vos problèmes rapidement, en profitant d’un effet synergie,sans fatigue,ni stress. L’idéal également pour faire des « brainstorming » ou des fichiers ont souvent besoin d’être partagés (tableaux de bords, images, vidéos)…ou même faire une présentation sur tableau, avec des auditeurs aux quatre coins du monde.

3. Recruter des employés dans d’autres pays



Exit les recrutements « à l’ancienne », ou le DRH se déplaçait à l’étranger, souvent pour le recrutement de hauts cadres. Aujourd’hui, et notamment pour les start-ups, le développement à l’international est un enjeu majeur, recruter quelqu’un à l’étranger doit se faire vite et bien. Autre fait intéressant,et selon le Global Workplace Analytics ; au moins la moitié de la main-d’œuvre américaine a des profils de postes qui peuvent être effectués par des méthodes de télétravail. La vidéoconférence permet ainsi d’avoir un reporting d’activité efficace et direct même entre deux collaborateurs de deux pays différents.

4. Baisser les frais généraux et améliorer la productivité

Réduire les frais généraux est aujourd’hui un enjeu majeur dans la compétitivité d’une entreprise. Diminuer le nombre de voyages d’affaires est une des premières conséquences positives de la vidéoconférence. (frais de transport, hébergement…). Des fonctions de chefs de projets, de commercial ou de responsable marketing sont les profils les plus concernés par ce genre de technologie performante. Et l’effet multiplicateur du nombre de projets nécessitant des déplacements peuvent engendrer des économies conséquentes.

Très abordable en terme de prix, et évoluant de plus en plus vers un pilotage de fonctions analogique « sans toucher », la vidéoconférence devient source de confort au travail, et d’économies pour les entreprises, toute taille confondue.

Yvan Dupuy

