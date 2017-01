23,7 millions de visiteurs uniques en décembre pour le bon coin.fr

Chères lectrices, chers lecteurs,

Mediamétrie / Netratings vient de publier ses taux de fréquentation concernant le trafic internet fixe pour le mois de décembre 2016. Parmi les sites à forte notoriété, le Bon Coin a atteint le chiffre record de 23,7 millions de visiteurs , juste avant les fêtes.

2 Français sur 5 ont consulté le site

Sur un mois, c’est un gain de 5,5 millions de visiteurs qu’a gagné le bon coin. Il vient aisni se hisser à la quatrième place des sites les plus visités en France. Parmi les sites ayant connus les plus grosses progressions, citons aussi les géants du e-commerce Amazon et Casino (5,14 millions de vu / 4 millions respectivement).

C’est la catégorie “petites annonces / enchères” qui a connu le plus de succès, concernant les statistiques de visites de catégories.

La tableau ci-dessous donne d’une manière plus précise l’audience internet fixe.

L’audience du Web fixe en France en décembre 2016 Rang Supports Audience (en millier de VU) 1 Google 43 127 2 Microsoft (Windows Live Messenger, MSN.com, Microsoft.com…) 36 237 3 Facebook 29 395 4 Schibsted (Leboncoin.fr) 23 694 5 Groupe Figaro – CCM Benchmark Group (Lefigaro.fr, Commentcamarche.net, Journaldunet.com, Linternaute.com…) 23 670 6 Orange 21 184 7 Webedia 21 080 8 Amazon 20 261 9 Solocal Group (Pagesjaunes.fr, Mappy.com et Ooreka.fr) 18 201 10 Wikimedia Foundation 15 844 11 Prisma Media (Programme-TV.net, Voici.fr…) 15 688 12 Groupe Casino (Cdiscount.com) 15 288 13 La Poste 15 275 14 Groupe Lagardere (Doctissimo.fr, Tele7.fr, Elle.fr…) 15 010 15 Web 66 14 603 16 Groupe Auchan (Leroymerlin.fr, Boulanger.fr, Decathlon.fr) 14 499 17 Iliad (Free.fr, Aliceadsl.fr) 14 389 18 M6 (M6.fr, Clubic.com, Jeuxvideo.fr…) 14 270 19 Vivendi (Canalplus.fr) 13 585 20 Le Monde 12 840 21 Groupe Credit Agricole 12 673 22 Yahoo 12 361 23 Fnac 12 030 24 auFeminin 11 893 25 eBay 11 452 26 Carrefour 9 980 27 France Télévisions (Pluzz.fr, France2.fr…) 9 978 28 Groupe Numericable – SFR 9 882 29 Next Radio TV (01Net.com, RMC.fr) 9 153 30 Apple Computer (iTunes -app-, QuickTime -app-) 8 699 31 Association VideoLAN 8 618 32 Gouvernement Francais (Service-public.fr, Legifrance…) 8 572 33 Altice Media Group 8 242 34 Ministère de l’Education nationale 8 039 35 Pinterest 7 777 36 Groupe TF1 (Wat.tv, TF1.fr…) 7 641 37 SNCF France 7 622 38 Pole Emploi 7 081 39 E.Leclerc 7 054 40 Société générale 6 963 41 Otto 6 931 42 Darty 6 678 43 Mondadori 6 577 44 Assurance Maladie 6 462 45 Groupe Le Parisien 6 431 46 Crédit mutuel 6 349 47 20 Minutes France 6 234 48 La Redoute 6 071 49 Ministère de l’Economie, des Finances et de l’Industrie 6 024 50 Oredis 6 006

Yvan Dupuy

